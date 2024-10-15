Украина столкнулась с волной угроз о минировании зданий

Более 60 зарубежных дипучреждений Украины по всему миру получили анонимные письма о минировании. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в МИД Украины, добавив, что общее число продолжает расти. Аналогичные послания направлены и структурным подразделениям украинского внешнеполитического ведомства.

В этой связи глава министерства Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипучреждениях. Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для необходимых проверок безопасности.

"В единичных случаях дипучреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан", - отметили в министерстве, добавив, что оно было восстановлено сразу после завершения проверок.

Ситуация не повлияла на функционирование дипсистемы Украины и зарубежных дипучреждений. Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи выполняются в полном объеме, заверили в ведомстве.

Угрозы получили в разных регионах Украины

Дипучреждения Украины - не единственные, кого коснулась волна угроз о минировании. По данным Нацполиции, с 12.40 мск аналогичные письма стали поступать на электронные адреса органов госвласти, местного самоуправления и других учреждений в разных регионах Украины. Они продолжают фиксироваться органами полиции, поэтому говорить об общем числе пока рано, сообщили правоохранители.

На 19.30 мск подразделениями полиции проверено 60 процентов зданий, которых коснулись сообщения о минировании - все предупреждения не подтвердились. "Продолжается проверка по другим объектам", - сообщили в Нацполиции.

По ее данным, подобные уведомления рассылаются на протяжении уже почти трех лет. Речь идет о гибридной войне, которую ведет против Украины Россия, ее целями являются "массовая паника и истощение системы государственных и правоохранительных органов, отвлечение работы полиции" на сообщения "о минировании объектов критической инфраструктуры, учебных заведений, госорганов", говорится далее в заявлении полиции.

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