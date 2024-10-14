На аэродроме "Оренбург-2" ночью с субботы на воскресенье произошел пожар, в результате которого полностью сгорел российский военный транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.