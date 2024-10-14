На аэродроме "Оренбург-2" ночью с субботы на воскресенье произошел пожар, в результате которого полностью сгорел российский военный транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.
Согласно информации украинской разведки, самолет принадлежал 117-му военно-транспортному авиационному полку РФ.
"На российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134, вспыхнул пожар," - уточнили представители ГУР.
Этот тип воздушных судов, созданных в советскую эпоху, до сих пор используется для перевозки высокопоставленных лиц Министерства обороны России.
"Возмездие за каждый акт агрессии против народа Украины будет неотвратимым," - подчеркивается в заявлении украинских военных.
⚡️On the night of October 12-13, 2024, a Russian Tu-134 military transport aircraft was burned at the 🇷🇺Orenburg-2 airfield - Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of 🇺🇦Ukraine pic.twitter.com/1vzskqxqRr— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 14, 2024
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