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ВИДЕО Военный самолет РФ сгорел на аэродроме (1)

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Ту-134 и кадры пожара на аэродроме "Оренбург-2". Коллаж
Ту-134 и кадры пожара на аэродроме "Оренбург-2". Коллаж Фото: @nexta_tv / X/Ekrānuzņēmums no HUR/Apollo.lv kolāža

На аэродроме "Оренбург-2" ночью с субботы на воскресенье произошел пожар, в результате которого полностью сгорел российский военный транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

Согласно информации украинской разведки, самолет принадлежал 117-му военно-транспортному авиационному полку РФ.

"На российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134, вспыхнул пожар," - уточнили представители ГУР.

Этот тип воздушных судов, созданных в советскую эпоху, до сих пор используется для перевозки высокопоставленных лиц Министерства обороны России.

"Возмездие за каждый акт агрессии против народа Украины будет неотвратимым," - подчеркивается в заявлении украинских военных.

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