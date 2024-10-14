ЕС ввел санкции против Ирана за передачу РФ ракет и дронов

Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении семи физических и семи юридических лиц Ирана в связи с передачей Тегераном России ракет и беспилотников. Об этом в понедельник, 14 октября, говорится в постановлении совета.

В перечень вошли лица, ответственные за передачу РФ технологий для поддержки ее войны против Украины, а также за направление вооружений группам и организациям, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

В перечне - замминистра обороны Ирана и сразу три иранские авиакомпании

В список включены сразу три иранские авиакомпании - Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air - и две закупочные фирмы. Под санкциями оказались также две компании по производству топлива, используемого для запуска ракет.