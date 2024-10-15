VDD просит сообщать о подозрительных людях и предметах вблизи критических объектов

Также подозрительным действием является остановка автомобиля, оборудованного видеорегистратором, или неоднократное проезд мимо объекта на таком транспортном средстве.

Подозрительным также считается проведение видеозвонка рядом с объектом, целенаправленное уклонение от камер видеонаблюдения, попытка подойти к объекту в темное время суток, а также действия, вызывающие срабатывание системы безопасности объекта и провоцирующие сотрудников службы безопасности с целью определения времени реакции.

К подозрительным действиям также относятся незапланированные ремонтные работы вблизи объекта, присутствие туриста или группы туристов вблизи объекта, нанесение на объект или вблизи него граффити или лозунгов, восхваляющих Россию или Беларусь и направленных против членов НАТО или Украины.

Подозрительной деятельностью также можно считать коробку, сверток, мусорный контейнер или любой другой предмет, находящийся возле объекта без необходимости.

VDD рекомендует уделять повышенное внимание лицам или группам лиц с определенными признаками. Например, закрытые лица и другие попытки скрыть личность.

VDD рекомендует сотрудникам объекта немедленно подойти к подозрительному человеку и проинформировать руководство. VDD рекомендует не выпускать человека за пределы объекта до выяснения обстоятельств происшествия и записи данных, идентифицирующих человека.

"Попросите предъявить документ, удостоверяющий личность, и запишите данные. Если человек отказывается предъявить такой документ, немедленно позвоните в Государственную полицию по телефону 110", - говорится в рекомендациях.

В VDD подчеркнули, что следует обращать внимание на любую подозрительную деятельность. Каждое сообщение важно и будет внимательно рассмотрено VDD.

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