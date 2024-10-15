Когда детей нельзя вести в школу? Утверждены новые правила

Министерство здравоохранения предложило дополнить правила о гигиене в школах, техникумах и др. учебных заведениях пунктом, который запретит приходить в школу заболевшему ученику.

"Чтобы не допустить распространения инфекционного заболевания в учебном заведении, учащийся не посещает учебное заведение, если у него есть признаки острого инфекционного заболевания (понос, рвота, пожелтение кожи, слизистой оболочки или глазных яблок, повышенная температура, высыпания инфекционного происхождения)",- сказано в новом пункте правил.

Уточняется, что родители должны проинформировать учебное заведение о том, что ребенок заболел.

Министерство здравоохранения утверждает, что острая фаза самых распространенных инфекционных болезней длится 3 дня, в эти дни не стоит посещать и медучреждение, поскольку это может вызвать осложнения.

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