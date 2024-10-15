Видео С платной парковки в Пурвциемсе угнали прицеп с квадроциклом, семья понесла большой урон

В половине девятого утра Галине поступил весьма неприятный звонок от хозяина платной парковки. Он сообщил, что BMW женщины, стоявший на стоянке, был сильно поврежден прошлой ночью. Кроме того был похищен прицеп с квадроциклом.

"Ночью был украден прицеп с квадроциклом, принадлежащим нам. Они ворвались через шлагбаум в масках и на белом фургоне. Уезжая они также повредили нашу машину. Потом они поехали в сторону улицы Деглава", - рассказала Галина.

Галина сразу направилась на парковку, где женщину уже встретила полиция. Потерпевшая не скрывает, что преступники нанесли семье значительные убытки.

"Прицеп и квадроцикл стоят около 16 тысяч евро. Они простояли полторы недели. Преступники приехали специально и забрали наши", - сказала Галина.

Женщина убеждена, что действия преступников, которые также запечатлены на камерах видеонаблюдения, - не случайность, а тщательно спланированное и организованное преступление. Видно, что нарушители позаботились о том, чтобы их нельзя было опознать.

"Они приехали с замазанными номерами и в масках. Они знали, куда идут", - говорит Галина.

Последующие действия воров были также конкретны и решительны - к фургону быстро прицепили прицеп с квадрициклом и быстро "увезли" имущество. Женщина считает, что воры - всего лишь исполнители преступления.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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