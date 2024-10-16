Видео В лиепайской Каросте регулярно появляются прокремлевские символы, но виновных не находят

Несмотря на то, что полиция в этом году возбудила 11 административных процессов, до сих пор ни одного виновного не найдено.

Между тем расходы на закрашивание стен должны нести арендаторы или собственники квартир.

"Неприятно, что происходит на войне. У меня друг из Украины. У него, к сожалению, дома больше нет. Те, кто рисуют, это обычно какие-то маленькие дети, которым либо делать нечего, либо смешным это кажется", - рассуждает житель Каросты Маркус.

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