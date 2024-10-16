Фото Силиня: НАТО и впредь будет гарантом безопасности Латвии

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии, во время встречи должностные лица в основном обсуждали дальнейшие шаги по укреплению коллективной обороны и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Генеральный секретарь НАТО высоко оценил вклад Латвии в укрепление национальной, региональной и коллективной безопасности, а также существенную поддержку Украины. Премьер-министр призвал к тесному сотрудничеству с Европейским союзом, в том числе в развитии военной промышленности.

Силиня отметила, что роль НАТО в обеспечении безопасности Латвии сейчас важна как никогда, учитывая продолжение войны России в Украине и эскалацию конфликтов на Ближнем Востоке. "Именно поэтому мы вместе работаем над укреплением сдерживания и обороны Альянса в целом. Латвия - надежный партнер НАТО", - подчеркнула премьер-министр.

Она также напомнила, что в настоящее время Латвия инвестирует в оборону более 3% внутреннего валового продукта, а латвийские солдаты участвуют в миссиях НАТО по всему миру.

"Мир и стабильность - это основа роста и процветания. Без сильной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией мир невозможен не только в Европе, но и во всем мире", - сказала Силиня, отметив, что после встречи с новым генеральным секретарем НАТО она уверена, что Альянс находится в надежных руках и под его руководством станет еще сильнее и сплоченнее.

Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября. Силиня стала первой главой правительства государства-члена НАТО, которую генеральный секретарь принял в своей официальной резиденции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!