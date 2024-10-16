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Alexandra Nekrasova

Пять пунктов "плана победы" Зеленского, которые тот представил Верховной раде (1)

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: dpa/scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский представил в среду в Верховной раде свой "план победы" и прекращения войны - он включает пять пунктов и три секретных приложения.

По словам Зеленского, реализация мирного плана зависит от партнеров Украины, а не от России. Президент подчеркнул, что Россия не стремится к справедливому миру и диктатор страны-агрессора Владимир Путин сошел с ума и хочет войны, он не изменится, он глух ко всем остальным.

По мнению Зеленского, Украина и ее партнеры должны общими усилиями изменить условия, чтобы война закончилась, чтобы Россию принудили принять мир.

"Первый пункт - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - сказал Зеленский.

Второй пункт плана - оборона, это необратимое укрепление обороны Украины и поворот войны вспять против России, в том числе возврат войны на вражескую территорию. К этому пункту есть секретное приложение, сообщил Зеленский.

Третий пункт - сдерживание российской агрессии. У него тоже есть секретное приложение, к которому имеют доступ главы США, Великобритании и Италии. Украина предлагает разместить на своей территории комплекс средств сдерживания, не связанных с ядерным оружием, против дальнейшей агрессии России.

Четвертый пункт - стратегический и экономический потенциал Украины. У него тоже есть секретное приложение, переданное США и Евросоюзу (ЕС). Этот пункт предусматривает соглашение с партнерами.

Пятый пункт касается послевоенного периода. Он предусматривает использование украинского опыта для защиты Европы. Киев предлагает после войны заменить американский военный контингент в Европе украинской армией, сказал Зеленский.

"Завтра я представлю план победы на заседании Европейского совета, но мне было очень важно представить его вам сегодня, всем", - завершил свою речь Зеленский.

Заседание в Верховной раде состоялось с участием народных депутатов, министров, военного руководства страны, а также иностранных гостей и послов.

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