По словам Зеленского, реализация мирного плана зависит от партнеров Украины, а не от России. Президент подчеркнул, что Россия не стремится к справедливому миру и диктатор страны-агрессора Владимир Путин сошел с ума и хочет войны, он не изменится, он глух ко всем остальным.

По мнению Зеленского, Украина и ее партнеры должны общими усилиями изменить условия, чтобы война закончилась, чтобы Россию принудили принять мир.

"Первый пункт - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - сказал Зеленский.

Второй пункт плана - оборона, это необратимое укрепление обороны Украины и поворот войны вспять против России, в том числе возврат войны на вражескую территорию. К этому пункту есть секретное приложение, сообщил Зеленский.