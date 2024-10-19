В течение последнего года Служба внутренней безопасности Великобритании расследовала на 48% больше угроз, связанных с иностранными агентами, чем ранее, сообщил глава службы. По статистике, угроза исходит не только от представляющих различные идеологии террористических группировок, но и растет со стороны таких стран как Россия, Китай и Иран, сталкиваются с ней и другие страны Европы.

После полномасштабного вторжения России в Украину и в Великобритании обострились акты саботажа российских агентов разведки, в том числе намеренные поджоги и другие активности с целью вызвать хаос, в своем публичном сообщении о ситуации с государственной безопасностью подчеркнул глава службы контрразведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум. Поэтому с 2022 года из Великобритании было выдворено более 750 дипломатов, большая часть которых подозревается в шпионаже.

В последние несколько лет особенно участились случаи покушений, координируемых иностранными спецслужбами, как российскими, так и иранскими, которые нанимают для выполнения этой черной работы как преступников высокого уровня и контрабандистов наркотиков, так и лиц из более низких кругов криминального мира. За два года MI5 раскрыла 20 случаев, когда иранский режим поддерживал или заказывал нападения на проживающих в Великобритании иранцев. Такая деятельность особенно активизировалась после массовых протестов, начатых студенческим и женским движением в Иране.