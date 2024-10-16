Памятник писателю Андрею Упитису, автору "Земли зеленой", находящийся в центре Риги, в парке Кронвалдса, рядом с будущим Национальным акустическим концертным залом, будет распилен пополам, а затем вновь установлен в городе, сообщил агентству LETA скульптор и депутат Рижской думы Ивар Друлле.
Памятник Упитису в Риге распилят пополам и вернут в городскую среду
Как пояснил Друлле, памятник Упитису сначала будет перенесен на территорию Рижского агентства памятников на улице Вароню, где его распилят пополам по вертикали.
Затем будет выбрано место для его установки, и две части памятника будут размещены рядом на расстоянии, позволяющем человеку пройти между ними.
По замыслу Друлле,
благодаря этим изменениям памятник Упитису будет отражать двойственную природу его жизни - и позитивную, как писателя, и негативную, как коллаборанта, сотрудничавшего с советскими властями, - и также символизировать разные стороны каждого человека.
Ранее Друлле на заседании комиссии заявил, что такое преобразование символически отделит хорошее от плохого, создав "памятник примирения", который приобретет новое художественное и историческое значение, став современным произведением искусства и символом перехода от прошлого к настоящему.
Вопрос о том, где установить памятник после преобразований, остается открытым.
Как сообщалось, Рижская дума сегодня поддержала также демонтаж памятников русскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада, а также памятник Судрабу Эджусу в парке Кронвалда.
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