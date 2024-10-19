Ищи себя на фото! Легендарный караоке-клуб Friends отметил день рождения

Клуб Friends позиционирует себя "одним из лучших караоке-клубов в Риге", заявляя об оснащении профессиональным звуком и подсветкой.

"Вам предоставляется возможность почувствовать себя так, как будто вы находитесь на большой сцене. Это возможно благодаря профессиональному звукорежиссеру, бэк-вокалистам и опытному MC", - пишет о себе клуб.