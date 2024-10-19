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Ищи себя на фото! Легендарный караоке-клуб Friends отметил день рождения

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В пятницу, 18 октября, легендарный рижский караоке-клуб Friends отметил свой 13-й день рождения, а хедлайнером мероприятия стала популярная латвийская группа A-Europa. Как это было - смотрите в нашей галерее!

Клуб Friends позиционирует себя "одним из лучших караоке-клубов в Риге", заявляя об оснащении профессиональным звуком и подсветкой.

"Вам предоставляется возможность почувствовать себя так, как будто вы находитесь на большой сцене. Это возможно благодаря профессиональному звукорежиссеру, бэк-вокалистам и опытному MC", - пишет о себе клуб.

Галерея: День рождения караоке-клуба Friends

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