В пятницу, 18 октября, легендарный рижский караоке-клуб Friends отметил свой 13-й день рождения, а хедлайнером мероприятия стала популярная латвийская группа A-Europa. Как это было - смотрите в нашей галерее!
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Ищи себя на фото! ⟩ Легендарный караоке-клуб Friends отметил день рождения
Клуб Friends позиционирует себя "одним из лучших караоке-клубов в Риге", заявляя об оснащении профессиональным звуком и подсветкой.
"Вам предоставляется возможность почувствовать себя так, как будто вы находитесь на большой сцене. Это возможно благодаря профессиональному звукорежиссеру, бэк-вокалистам и опытному MC", - пишет о себе клуб.