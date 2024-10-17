Каждый пятый взрослый в Латвии страдает от хронической боли

Хроническая боль - это длительная боль, которая сохраняется более трех месяцев, пояснили в больнице.

Отмечая Международный день боли, важно призвать людей обратить внимание на хроническую боль и повысить осведомленность о возможностях лечения. А также, чтобы политики, органы здравоохранения и общество в целом поддерживали пациентов, страдающих от боли.

Больница Страдиня, интерпретируя результаты исследования, заявила что заболевания опорно-двигательного аппарата и боли в спине являются чаще всего поддающимися лечению или диагностируемыми.

В больнице отметили также, что боль и связанные с нею проблемы со здоровьем являются одной из основных причин инвалидности и болезней во всем мире, что приводит к значительным экономическим потерям, достигающим 3% валового внутреннего продукта страны.

Как заявил альголог, невролог и заведующий отделением лечения боли в больнице Илья Новик, хроническая боль является не только физической, но и вызывает значительную эмоциональную и психологическую нагрузку, однако ее не следует рассматривать как неотъемлемую часть повседневной жизни, поскольку с болью можно справиться.

Новик отмечает, что боли в опорно-двигательном аппарате часто развиваются в течение жизни и зависят от факторов образа жизни, таких как вредные нагрузки, неправильные движения, поэтому к каждому пациенту применяется индивидуальный подход.

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