Пожар произошел 22 июля на складе логистического предприятия DHL недалеко от Бирмингема, Англия. В результате инцидента люди не пострадали. Посылка, в которой находилась взрывчатка, была доставлена на склад DHL самолетом, однако более подробная информация о самолете и его маршруте пока недоступна.

В связи с этим инцидентом в Великобритании не был задержан ни один человек.

На прошлой неделе глава британской служба контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил, что Россия хочет вызвать хаос на улицах Великобритании.

По его словам, Великобритании нужно считаться с тем, что Россия и в дальнейшем будет пытаться вызвать насилие в стране. "Мы пережили поджоги, саботаж и много другое", - добавил он.

Компания DHL объявила, что реагируя расследование, проведенное несколькими государственными органами, она принимает меры для "защиты своей сети, персонала и активов, а также грузов клиентов путем внедрения усиленных мер безопасности во всех европейских странах".

Выступая на этой неделе в Бундестаге, глава немецкой разведки объяснил, что инцидент в логистическом центре DHL в Лейпциге был очень серьезным, поскольку лишь по счастливой случайности посылка загорелась на земле, а не в самолете, куда ее должны были доставить для дальнейшей доставки адресату. Этот рейс неожиданно задержался.

Должностные лица не раскрыли, на каком самолете планировалось отправить посылку дальше - на грузовом или на пассажирском, однако подчеркнули, что пожар на борту мог принести очень тяжелые последствия для тех граждан Германии, которые очень позитивно оценивают действия российского диктатора Владимира Путина.

В связи с произошедшим в Лейпциге инциденте были задержаны два человека - в Литве, откуда была послана загоревшаяся посылка, а также в Польше. Более подробная информация об обстоятельствах расследования не раскрывается.

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