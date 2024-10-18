Новый военный городок Эстонии простаивает без дела: американцы предпочитают жить в контейнерах

Городок Реэдо, который 17 сентября в сопровождении духового оркестра был открыл в нескольких километрах от Выру в лесу деревни Юба, месяц спустя кажется заброшенным. В воротах развеваются флаги Эстонии, НАТО и Евросоюза, но не флаг США. За забором одинокий рабочий возится с люком канализационного колодца, у входа припаркован белый фургон, а в остальном жизнь здесь словно угасла.

Союзное подразделение США, для которого городок был построен за 21 миллион евро, до сих пор вместе с техникой находится в городке Таара в Выру, где весной 2023 года для них разбили лагерь из синих контейнеров. В доказательство присутствия там американцев на флагштоке городка Таара также развевается их Old Glory, то есть флаг.