Может ли картофель выглядеть элегантно и удивить гостей? Легко! Для этого вместо обычной отварной или жареной картошки надо подать на стол картофельные булочки.
ВИДЕО ⟩ Любите картошку? Выпекаем вкусные картофельные "булочки"
Эти пикантные картофельные булочки нужно выпекать в форме для приготовления кексов, поэтому заранее проверьте, не потерялась ли она где-нибудь на кухне.
Ингредиенты:
- Картошка среднего размера (чтобы самые крупные кружочки поместились в форму для кексов);
- Масло;
- Чеснок;
- Тимьян;
- Свежие листья петрушки;
- Соль;
- Перец;
- Немного твердого сыра.
Картошку нарезаем очень тонкими ломтиками. Здесь поможет специальная терка-"мандолина". Если она у вас есть, действуйте осторожно, соблюдая необходимые меры безопасности. Если у вас нет такой терки, процесс будет немного дольше, но тонкие ломтики можно получить и с помощью острого ножа.
Ломтики должны быть тонкими. Если они толстые, они не так хорошо склеятся, и результат может оказаться не таким, как планировалось.
Чтобы все получилось, нужно приготовить ароматную, вкусную масляную заправку: растопить сливочное масло, добавить измельченный чеснок, измельченные листья петрушки, тимьян, соль и перец.
Когда смесь готова, надо немного остудить ее и залить нарезанный картофель.
Далее вам понадобится форма для кексов. Ее смазывают маслом, в каждую выемку кладут небольшую веточку тимьяна.
Затем пора разложить картофель - от самого маленького до самого большого, положив между ними тертый твердый сыр.
Убедитесь, что форма заполнена доверху.
Затем форму плотно накрывают фольгой и запекают при температуре 190 градусов 25 минут или до мягкости картофеля.
Чтобы придать кексам дополнительную текстуру, снимите фольгу и запекайте еще 15 минут, пока картофель не станет золотистым.
Дно и края каждого кекса будут хрустящими, а середина - мягкой и кремовидной.
Смотрите видео пошагового процесса приготовления:
@sonia.saltnpepperhere POTATO STACKS WITH GARLIC HERB BUTTER 🤌 full recipe linked in bio or search “crispy potato stacks saltnpepperhere” 🔗 my recipe is adapted over the years from an old @Bon Appétit Magazine mini herbed pommes anna recipe. I credit it for introducing me to mini versions of the classic French dish! #thanksgivingrecipes #holidayseason #potatoes #potato #potatostacks #pommesanna ♬ Second Nature - Clairo
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