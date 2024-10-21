ВИДЕО Любите картошку? Выпекаем вкусные картофельные "булочки"

Эти пикантные картофельные булочки нужно выпекать в форме для приготовления кексов, поэтому заранее проверьте, не потерялась ли она где-нибудь на кухне.

Ингредиенты:

Картошка среднего размера (чтобы самые крупные кружочки поместились в форму для кексов);

Масло;

Чеснок;

Тимьян;

Свежие листья петрушки;

Соль;

Перец;

Немного твердого сыра.

Картошку нарезаем очень тонкими ломтиками. Здесь поможет специальная терка-"мандолина". Если она у вас есть, действуйте осторожно, соблюдая необходимые меры безопасности. Если у вас нет такой терки, процесс будет немного дольше, но тонкие ломтики можно получить и с помощью острого ножа.

Ломтики должны быть тонкими. Если они толстые, они не так хорошо склеятся, и результат может оказаться не таким, как планировалось.

Чтобы все получилось, нужно приготовить ароматную, вкусную масляную заправку: растопить сливочное масло, добавить измельченный чеснок, измельченные листья петрушки, тимьян, соль и перец.

Когда смесь готова, надо немного остудить ее и залить нарезанный картофель.