Россия в ночь на пятницу атаковала Украину не менее чем 135 дронами типа Shahed, а также беспилотниками неопределенного типа, сообщили украинские ВВС.
Масштабное нападение России на Украину. Запущено не менее 135 дронов
"В соответствии с ситуацией в 8:30 радиотехнические силы ВВС заметили и сопроводили 135 дронов противника", - говорится в сообщении.
В 14 регионах, в том числе в Киевской области, сбиты 80 дронов, 44 дрона "локально потеряны", еще два "вылетели в Беларусь", около десяти беспилотников до сих пор находятся в воздушном пространстве центральных регионов Украины.
ВВС сообщает, что накануне утром произошла атака 56 дронов-камикадзе, а днем ранее - 136 дронов.
"Российские силы провели одну из самых массовых атак дронов на мирное население и инфраструктуру Украины", - сообщила в пятницу утром военная администрация Киева.
По ее данным, все беспилотники, летевшие в направлении столицы, нейтрализованы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!