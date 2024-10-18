Масштабное нападение России на Украину. Запущено не менее 135 дронов

"В соответствии с ситуацией в 8:30 радиотехнические силы ВВС заметили и сопроводили 135 дронов противника", - говорится в сообщении.

В 14 регионах, в том числе в Киевской области, сбиты 80 дронов, 44 дрона "локально потеряны", еще два "вылетели в Беларусь", около десяти беспилотников до сих пор находятся в воздушном пространстве центральных регионов Украины.

ВВС сообщает, что накануне утром произошла атака 56 дронов-камикадзе, а днем ранее - 136 дронов.

"Российские силы провели одну из самых массовых атак дронов на мирное население и инфраструктуру Украины", - сообщила в пятницу утром военная администрация Киева.

По ее данным, все беспилотники, летевшие в направлении столицы, нейтрализованы.

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