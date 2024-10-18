Некоторые жители до сих пор придерживаются "бабушкиного метода" - снимают верхний слой плесени с продукта и съедают его. Эксперты по продовольственной безопасности напомнили, что плесень вредна для здоровья, сообщает программа Bez Tabu на телеканале TV3.
Видео ⟩ Люди продолжают есть заплесневелую пищу. Эксперты подчеркивают, что это вредно
Эксперт по продовольственной безопасности института Bior предупреждает, что заплесневелые продукты выделяют вредные токсины, которые распространяются дальше видимой части плесени. Такие продукты ни в коем случае нельзя давать детям и беременным женщинам.
Кроме того, эти токсины, которые возникают в долго хранившихся продуктах, даже в небольшом количестве могут вызвать рвоту, диарею, повреждение печени или почек.
Употребление в пищу сыра с плесенью не вредно. Однако и такой сыр может испортиться, и тогда есть его не рекомендуется.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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