Сотрудники Рижского восточного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции просят помочь в установлении личности и местонахождения этого человека.
Госполиция разыскивает человека, изображенного на фотографии
Если вам что-либо известно, Госполиция просит сообщить по телефону 67086800 или 110 либо отправить информацию на электронную почту rn.austrumi@riga.vp.gov.lv.
Об этом сообщает Лига Дзилюма, представитель отдела по связям с общественностью Госполиции, в интервью порталу TVNET.
Фото и видео: Митинг против сноса памятника Барклаю-де-Толли в Риге
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