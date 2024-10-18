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Госполиция разыскивает человека, изображенного на фотографии

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Государственная полиция разыскивает человека, изображенного на фотографии
Государственная полиция разыскивает человека, изображенного на фотографии Фото: Valsts policija

Сотрудники Рижского восточного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции просят помочь в установлении личности и местонахождения этого человека. 

Если вам что-либо известно, Госполиция просит сообщить по телефону 67086800 или 110 либо отправить информацию на электронную почту rn.austrumi@riga.vp.gov.lv.

Об этом сообщает Лига Дзилюма, представитель отдела по связям с общественностью Госполиции, в интервью порталу TVNET.

Государственная полиция разыскивает человека, изображенного на фотографии
Государственная полиция разыскивает человека, изображенного на фотографии Фото: Valsts policija

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