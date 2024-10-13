Фото и видео Горстка людей в Риге протестует против сноса памятника Барклаю де Толли

Как заметили в TVNET, к 12:00 на пикет собралось небольшое количество людей, которые принесли и цветы.

Один мужчина пришел на пикет с плакатом "Уходите и его возьмите с собой!".

Как сообщалось, в четверг, 10 октября, Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал демонтаж и перенос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли, который сейчас находится на Эспланаде в Риге.

Также Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы принял решение о демонтаже и переносе еще нескольких скульптур.

Возле Дома Конгресса планируется демонтировать памятник писателю Андрею Упитису. Как отметил на заседании комитета член совета и архитектор Иварс Друлле, памятник предполагается преобразить, чтобы показать две сущности писателя - Героя Социалистического Труда СССР, заместителя председателя Верховного Совета ЛССР и одного из участников оккупации 1940 года.

Памятник писателю Судрабу Эджусу сначала перенесут из парка Кронвалда на улицу Вароню, а затем установят на кладбище рядом с местом его захоронения.

Также будет демонтирован памятник, посвященный павшим в битве 1701 года солдатам Российской империи - защитникам Луцавсалы.

Окончательное решение о демонтаже памятников предстоит принять на заседании Рижской думы.

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