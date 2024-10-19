"План победы": удалось ли Зеленскому убедить Запад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который блокирует финансовую и военную помощь ЕС для Украины, назвал "план победы" Зеленского "более, чем ужасающим" и охарактеризовал его как "стратегию войны". А глава польского правительства Дональд Туск откровенно признал, что к обсуждению "плана победы" ЕС вернется только после президентских выборов в США, поскольку к его первому пункту - приглашению Украины в НАТО - по-разному относятся в Вашингтоне и в европейских столицах.

Министры обороны НАТО "с уважением приняли к сведению "план победы", представленный Зеленским, однако он не был предметом обсуждения на встрече, заявил генсек НАТО Марк Рютте. "Я думаю, мы все согласны, что это важный сигнал, указывающий на то, что украинское правительство и президент согласовали этот "план победы". Это, безусловно, станет темой дальнейших обсуждений с Украиной", - пообещал генсек НАТО.

"Свежим" подходом назвал план Зеленского глава минобороны Великобритании Джон Хили, так как в нем изложено не только то, что Киеву нужно сегодня. "Президент Зеленский пытается сказать: вот такие потребности у нас сейчас; вот такие у нас потребности, если мы хотим быть в безопасности в среднесрочной перспективе; а если вы хотите, чтобы мы, во-первых, победили, а во-вторых, были в более сильной позиции, чтобы иметь дело с Россией в будущем, то вот как мы должны все это соединить. Таким образом, это часть схемы и плана. И, по моему мнению, мы еще не видели такого от украинцев", - сказал Хили, отвечая на вопрос DW. Он подчеркнул, что поддерживает этот план и готов работать над ним вместе с Киевом.