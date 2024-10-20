Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами

По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, 8 из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, указав, что удар был нанесен поздно вечером накануне, 19 октября, двумя баллистическими ракетами.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что среди пострадавших 14 мужчин и три женщины. По сведениям Государственной службы чрезвычайных ситуаций, один из раненых - спасатель.

По данным местных властей, повреждения получили 15 многоэтажных домов, 3 учебных заведения, 3 административных здания (райисполком, Управление труда и социальной защиты населения, Пенсионный фонд), 7 объектов бизнеса, отель, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения. Кроме того, поврежден газопровод, почти три десятка автомобилей, в том числе три пожарные машины, три полицейские и карета скорой помощи. Спасательная операция завершена.

Харьков атакован гибридным боеприпасом