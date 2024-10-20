Эксперты: войска Северной Кореи могут не дойти до Украины

По данным южнокорейской разведки, Северная Корея может направить в Украину не обычных солдат, а спецназовцев. Однако уровень их подготовки на самом деле не дотягивает до настоящего спецназа, пишет газета The Telegraph.

Издание ссылается на июльский отчет аналитика Максвелла Голдштейна. По его данным, северокорейские Силы специальных операций насчитывают около 200 тысяч человек, что является абсурдно большим количеством. Например, британский SAS насчитывает лишь 500 солдат, американская Delta Force - около 2 тысяч.

По оценке разведывательного управления Министерства обороны США за 2021 год, северокорейские спецназовцы хорошо обучены, мотивированы и оснащены - но только по меркам КНДР. На самом же деле они отстают от спецназовцев передовых стран по всем показателям, особенно в вопросах материально-технического обеспечения.

Эксперты считают, что северокорейский спецназ находится где-то между обычным пехотинцем и бойцом западного спецназа.

Историк и аналитик русской культуры Ян Гарнер в интервью изданию подчеркнул, что на Северную Корею сильное влияние имеет Китай, и Пекин всегда противился любым решениям Пхеньяна, которые считались рискованными или дестабилизирующими внешнюю политику КНР, особенно ее торговые отношения с Западом.

"Если Китай скажет нет [отправке войск КНДР в Украину], этого не произойдет. Россия мало что может предложить Северной Корее по сравнению с тем, что может предложить Китай, поэтому, если Пекин воспрепятствует осуществлению плана, то эти войска могут так и не появиться на фронте", - заявил Гарнер.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что Северная Корея де-факто уже присоединилась к войне России против Украины. По его словам, Пхеньян планирует направить на помощь российской армии 10 тысяч солдат.

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