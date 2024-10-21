Бизнесмен Аго Кальмер, который обычно приходит в суд в костюме, начиная со вступительного заседания суда по этому делу носит толстовку с надписью Kaitsetahe ("Воля к обороне"). У Кальмера, несомненно, было предостаточно желания защитить себя. Прокуратура обвиняла его в злоупотреблении доверием, компьютерном мошенничестве, сокрытии бухгалтерских документов, подаче ложной жалобы, мошенничестве и физическом насилии. По крайней мере, в здании суда на улице Кунинга в Пярну марафон слушаний вчера завершился: судья огласил свое решение, пишет Rus.Postimees.