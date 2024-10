Навальная: Когда муж решил вернуться в РФ, не было причин его останавливать

Ряд мировых СМИ 12 октября опубликовал отрывки из мемуаров Навального, погибшего в российской колонии. Несколько глав из книги "Патриот" были перепечатаны в американском журнале The New Yorker, немецком Der Spiegel, испанской газете El Pais и британской The Times.