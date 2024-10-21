Навальная: Когда муж решил вернуться в РФ, не было причин его останавливать

"Стараюсь не оглядываться назад"

Говоря о том, изменила ли бы она свое решение с высоты сегодняшнего опыта, Навальная ответила: "Это - сложный вопрос. Я стараюсь не думать об этом".

"Да, это имело бы смысл, если бы я хотела, чтобы мой любимый муж был жив, безусловно. Если бы я хотела разделить с ним все самые счастливые дни жизни, вместе сидеть с нашими внуками и читать им - да, конечно", - сказала она. "Но мне кажется, в моей жизни произошло так много всего, я стараюсь не оглядываться назад. Иначе это наведет меня на множество тяжелых мыслей. И это сделает мою действительно сложную жизнь еще сложнее", - отрефлексировала Навальная.

Возвращаясь в Россию после отравления, Навальный, по его словам, думал: "Путин, конечно, псих, но он не будет настолько безумен, чтобы создать серьезный инцидент, арестовав меня в аэропорту". В то же время возможности своего убийства в тюрьме он не исключал.

На вопрос о том, мог ли Путин отдать приказ об отравлении Навального, чтобы помешать Западу включить его в обменный список, Навальная сказала: "Это может быть причиной. Это может быть серьезной причиной. Но я не люблю гадать. Не хочу тратить много времени на эти размышления, потому что невозможно понять, что было в голове у Путина".