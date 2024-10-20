Омбудсмен не усмотрел нарушений в письме передачи Kultūršoks режиссеру Херманису

25 сентября омбудсмен получил заявление, в котором внимание было направлено на высказывания о "дву[общинном государстве" в опубликованной порталом Lsm.lv открытом письме создателей передачи LTV Kultūršoks Херманису. Заявитель попросил омбудсмена предоставить свою оценку, не нарушают ли эти высказывания конкретный закон.

Оценка омбудсмена показала, что в факте публикации письма на Lsm.lv не усматривается нарушения закона. В частности, публикация письма в разделе мнений не противоречит общей стратегической цели общественных электронных СМИ - укреплять демократический строй Латвии, свободу слова и чувство принадлежности латышского народа к Латвии, культивировать латышский язык и национальную культуру в соответствии с Сатверсме, этим законом и другими законами.

Омбудсмен отмечает, что термин "двухобщинное государство", используемый в содержании письма авторов Kultūršoks, не используется с намерением оспорить Конституцию, и в письме нет призывов к выступлению против конституционных основ государства.

Омбудсмен также подчеркивает, что содержание письма не представляет угрозы правам других людей, демократической государственной системе, общественной безопасности, благосостоянию или морали, а отражает мнение авторов письма о необходимости прислушиваться и вести диалог с группой людей, использующих в общении русский язык. Следовательно, омбудсмен не считает этот термин в данном контексте неконституционным заявлением. Если заявитель придерживается противоположного мнения, ему следует обратиться в соответствующие правоохранительные органы, отметил Апсалонс.

Учитывая, что омбудсмен не признает "двухобщинное государство" антиконституционным заявлением в контексте письма, он не отреагировал и не планирует предпринимать никаких действий против LTV и авторов письма.

Кроме того, омбудсмен не видит в тексте письма попытки снизить статус латышской нации как правового и политического субъекта до уровня этносоциальной общности. Признание существования и консолидации различных этнических и национальных сообществ в единую латышский народ не ставит под сомнение исключительную роль латышской нации как национального государства, указывает Апсалонс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!