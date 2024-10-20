В Тбилиси десятки тысяч жителей вышли на проевропейский митинг

Грузинский "закон об иноагентах"

В Грузии 1 августа вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", который многим наблюдателям напоминает российский закон об "иноагентах". Правовая норма обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

Организации, на которые распространяется действия закона, обязаны ежегодно предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Уклонение от этих требований грозит штрафом в размере 25 тысяч лари (около 8,5 тысячи евро).

Подготовка этого закона и его принятие вызвали массовые протесты в Грузии. Зурабишвили наложила на документ вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", однако правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето главы государства благодаря своему большинству в парламенте.

Закон против ЛГБТ в Грузии

Депутаты от "Грузинской мечты" 17 сентября поддержали в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Среди прочего документ запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.