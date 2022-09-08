"Я не особо верующая, но так сильно, как в тот день, я не молилась никогда", - говорит Ингуна Малиновска, рассказывая о пережитом 29 августа 2022 года на пароме Stena Scandica инциденте, который мог превратиться в катастрофу.

Все началось с пожара, который произошел в рефрижераторе грузовика. Несмотря на то, что никто из пассажиров, которые в тот день отправились из Нюнесхамна в Вентспилс, физически не пострадал, пережитое останется у них в памяти навсегда. "Пережитый страх и стресс словами описать нельзя", - говорит Ингуна. Однако рассказать, что произошло на самом деле, она хочет, так как информация о произошедшем в Балтийском море достигла Латвии с опозданием и была искажена.

29 августа 2022 года в девять часов утра Ингуна Малиновска с супругом Гинтом после деловой поездки в Швецию в Нюнесхамне зашли на борт парома Stena Scandica. Они радовались, что в поездке до Вентспилса длительностью в восемь с половиной часов смогут отдохнуть и поспать. Дул небольшой ветерок, но в целом погода была прекрасная.

Пара оставила машину на палубе на шестом этаже и пошла в свою каюту. Ингуна заметила, что судно полупустое, мало и машин. Уставшая от путешествия пара там же в каюте перекусила и легла подремать. В 12:30 Гинт проснулся и сказал, что пойдет на палубу покурить. Ингуна включила телевизор и решила еще немного поваляться. Внезапно она услышала писк и подумала, что виноват телевизор, поэтому выключила его. Сигнал настойчиво продолжал звучать, но Ингуна не встревожилась.

"В школе учила азбуку Морзе, поэтому поняла, что это сигнал SOS, однако подумала - глупости какие, быть не может".