Легко считать людей существующими отдельно от природы. Но величайшие угрозы человечеству создают кризисы, связанные с природой: изменение климата, утрата биоразнообразия, безудержные загрязнения. Мы не сможем справиться с этими кризисами, пока считаем природу некой неизменной данностью и пока не увеличим инвестиции в нее.

С помощью "природно-позитивных" инвестиций в защиту морей, в устойчивое землепользование, в безопасность водных ресурсов и в восстановление лесов можно обеспечить примерно 30% всего сокращения выбросов парниковых газов, необходимого для того, чтобы ограничить глобальное потепление уровнем 1,5°С (эта цель закреплена в Парижском климатическом соглашении). Эти инвестиции не только повысят нашу устойчивость к изменению климата, но и помогут предотвратить будущие пандемии.

Накануне 16-й конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP16), которая пройдет в октябре в колумбийском городе Кали, мы должны вспомнить, что кризисы, связанные с природой, создают структурные угрозы для мировой экономики, нашего коллективного благополучия и процветания, а также для программы ООН "Цели устойчивого развития".