Власти Газы сообщили о гибели более 80 человек от израильского удара по Бейт-Лахии

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Израиль начал новое военное наступление на севере Газы в начале октября, поставив задачу помешать ХАМАС перегруппироваться в этом районе.

В частности, израильские войска окружили и обстреливают густонаселенный район Джабалия, в котором находится городской лагерь беженцев — в результате удара вечером в пятницу погибли по меньшей мере 33 человека.

Гуманитарные организации предупреждают, что за последние несколько недель в этот район практически не поступает помощь. По данным израильской статистики, поставки помощи в Газу в целом сократились по сравнению с тем же периодом в сентябре.

Израиль неоднократно отрицал, что препятствует поступлению гуманитарной помощи в Газу, но США потребовали увеличить поставки в анклав, пригрозив в противном случае ограничить свою военную помощь.

После убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе некоторые заговорили о возможном прекращении конфликта, продолжающегося уже больше года. Однако ХАМАС заявил, что пока Израиль не уйдет из Газы, речи о возвращении заложников не идет.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи также заявил в субботу, что смерть Синвара не остановит «Ось сопротивления» — региональную сеть поддерживаемых Ираном вооруженных ополченцев, выступающих против Израиля.

«ХАМАС жив и будет жить», — говорится в заявлении Хаменеи.