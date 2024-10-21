Седокова рассказала, как она переживает расставание с Тиммой

Анна, недавно расставшаяся с баскетболистом Янисом Тиммой, пишет в Instagram, что последние события серьезно изменили ее жизнь.



"Так изменилась моя жизнь в последнее время. Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений, я словно заново учусь чувствовать. Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих, взвешенных решений.

Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли биться сердца сотен тысяч людей чаще. Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Помните, как у одного психолога? "Вы не бросите курить, пока любите курить".