"На этой неделе завершается более чем 22-летний период в истории DEPO - дом, в котором расположен клуб, меняет владельца и, таким образом, заканчивается договор аренды с клубом", - сообщили в понедельник, 21 октября, представители клуба в социальной сети Facebook.
Работа клуба DEPO в Старой Риге приостановлена на неопределенный срок
По словам представителей клуба, не исключено, что с новым владельцем может быть заключен новый договор аренды, но пока этого не произойдет, клуб должен приостановить свою деятельность.
Клуб DEPO по праву можно назвать ветераном рижской андеграундной клубной музыки. Он начал работать 16 марта 2002 года и стал своеобразной Меккой для последователей различных субкультур, как местных, так и зарубежных.
За годы работы клубу удалось создать уникальную атмосферу, где бок о бок работают инди-группы и электронные диджеи, гараж-рок- и панк-рок-музыканты. Всего в клубе может разместиться до 150 человек.
DEPO - один из немногих клубов столицы, в котором почти каждую неделю проходят выступления исполнителей рока, хард-рока, хэви-метала, панка, регги и экспериментальной музыки.
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