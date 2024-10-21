Работа клуба DEPO в Старой Риге приостановлена на неопределенный срок

По словам представителей клуба, не исключено, что с новым владельцем может быть заключен новый договор аренды, но пока этого не произойдет, клуб должен приостановить свою деятельность.

Фото: Ekrānuzņēmums no Facebook

Клуб DEPO по праву можно назвать ветераном рижской андеграундной клубной музыки. Он начал работать 16 марта 2002 года и стал своеобразной Меккой для последователей различных субкультур, как местных, так и зарубежных.

За годы работы клубу удалось создать уникальную атмосферу, где бок о бок работают инди-группы и электронные диджеи, гараж-рок- и панк-рок-музыканты. Всего в клубе может разместиться до 150 человек.

DEPO - один из немногих клубов столицы, в котором почти каждую неделю проходят выступления исполнителей рока, хард-рока, хэви-метала, панка, регги и экспериментальной музыки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!