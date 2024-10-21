На Луцавсале построили новую дорогу

Общая протяженность новых дорог составила 1,3 километра. Из них 0,65 километра добавлено к улице Лайву, а еще 0,66 километра занимает новая дорога, соединяющая улицы Лайву и Луцавсалас.

Проезжая часть новой дороги состоит из двух полос - по одной в каждом направлении, с шириной дороги семь метров. Это позволяет использовать ее для общественного транспорта. Вдоль одной стороны дороги оборудованы тротуар и велодорожка, разделенные зеленой полосой с установленным освещением. На противоположной стороне также имеется тротуар для пешеходов.

Для улучшения инфраструктуры была создана закрытая система ливневой канализации, чтобы предотвратить скопление дождевой воды. Также проложены кабельные линии электропередач, заменившие старые воздушные линии, и новые телекоммуникационные сети. Дополнительно на дороге оборудованы две остановки общественного транспорта: одна на внутриквартальной улице и одна у площадки для разворота.

Генеральный план строительства улиц на Луцавсале Фото: Рижская дума

При реализации проекта возникли трудности. Проект был разработан компанией SIA PRO VIA по заказу Департамента сообщения Рижской думы еще несколько лет назад. В 2023 году работы приостановили из-за неисполнения обязательств предыдущим подрядчиком, с которым был разорван договор. Новый подрядчик, компания SIA Binders, был выбран по итогам конкурса и успешно завершил работы. Общая стоимость проекта составила 1,6 миллиона евро с учетом НДС.

До начала строительства эта часть Луцавсалы была заброшена. Здесь находились старые садовые участки с покинутыми домами, не было остановок общественного транспорта, системы ливневой канализации и водопровода. Вся территория была покрыта кустарниками и деревьями, что требовало ее расчистки перед началом строительных работ.

Новая улица, соединяющая улицы Луцавсалас и Лайву, еще некоторое время останется безымянной.

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