В Судане сбили грузовой Ил-76. На его борту могли быть россияне

Власти ОАЭ ранее заявляли, что отправляют гуманитарные грузы в Судан и не поставляют военное оборудование ни одной из сторон конфликта.

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Летом правозащитная организация Amnesty International сообщала по результатам исследования, что оружие и боеприпасы, произведенные в таких странах, как Китай, Россия, Сербия, Турция, ОАЭ и Йемен, в больших количествах импортируются в Судан, а затем в некоторых случаях перенаправляются в Дарфур.

«Постоянный приток оружия в Судан продолжает приводить к гибели и страданиям мирного населения в огромных масштабах, — говорилось в заявлении Amnesty. — Очевидно, что существующее эмбарго на поставки оружия, которое в настоящее время распространяется только на Дарфур, совершенно неадекватно и должно быть обновлено и распространено на весь Судан».

В июне правительство Судана обвинило ОАЭ в разжигании войны путем предоставления оружия военизированным формированиям. Эмираты назвали подобные обвинения смехотворными и заявили о «злоупотреблении со стороны одной из воюющих сторон».

Эксперты ООН, которые следят за соблюдением эмбарго на поставки оружия, в январе сообщали о «достоверных» доказательствах того, что ОАЭ несколько раз в неделю отправляют оружие RSF из Чада.

Эти обвинения в Абу-Даби также отрицали и приглашали наблюдателей ООН посетить полевой госпиталь, построенный в Амджарасе.

Также появлялись сообщения об использовании обеими сторонами конфликта иностранных беспилотников. Журналисты Би-би-си подробно анализировали эти данные.

В июне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд повторила призыв Вашингтона к внешним силам «прекратить разжигать и затягивать конфликт и способствовать зверствам, посылая оружие в Судан».