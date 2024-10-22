ФСИН специально создавала Навальному невыносимые условия

В другом документе начальник ИК-6 Дмитрий Ножкин отчитывался о причинах перевода Навального в заполярную колонию в Харпе. По официальной версии, это произошло после вступления в законную силу нового приговора. Однако в первоначальной версии объяснения, подписанного Ножкиным, утверждалось, что причиной этапа Навального стало поступившее в ИК-6 указание ФСИН России № 02-6477-дсп. Исключив это указание из финального варианта, сотрудники колонии смогли спрятать его от адвокатов, указывает "Медуза".

Соратники Навального еще марте 2023 года включили Круглышева в свой "Черный блокнот" за создание "комплекса пыточных условий" для Навального, в том числе постоянное водворение политика в ШИЗО, в помещения камерного типа или перевод на строгие условия содержания под надуманными предлогами. Уже после гибели Навального в ИК-3 в поселке Харп за Полярным кругом Евросоюз ввел против Круглышева санкции.

Слежка за адвокатами и избиение Навального

Из переписки, попавшей в распоряжение "Медузы", также следует, что администрация колонии, пытаясь понять, как в соцсетях Навального появляются посты от его имени, прослушивала его разговоры с близкими, отслеживала их письма и сделала фактически невозможным общение политика с адвокатами. Сотрудники ИК-6 заклеили прозрачное оргстекло в комнате для встреч и избавились от специальной прорези, через которую Навальный мог передавать документы своим адвокатам.