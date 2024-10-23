Осень - время ярко-желтых, красных и оранжевых фруктов и овощей, в том числе тыквы, королевы осени, которую подают к столу и почитают! Чтобы узнать, что полезно для живота, мы пригласили Лайлу Залите, сертифицированного фармацевта аптечной сети Apotheka.
Осенняя королева - тыква! Для вашего здоровья и красоты
"В начале осени в наших широтах нет недостатка ни в свежих фруктах и ягодах, ни во вкусных сезонных овощах. В это время гораздо проще включить в ежедневное меню так необходимые организму витамины и минералы. Кроме того, местные продукты зачастую содержат значительно больше питательных веществ, чем их аналоги на прилавках магазинов, прошедшие долгий путь. И один из них - тыква", - говорит Лайла Залите, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
Тыква - плод нескольких культур рода Тыквы (Cucurbita), но по морфологической классификации тыква всё же является ягодой! Поэтому мы можем назвать тыкву самой большой ягодой в мире!
"Тыквы - полезный источник клетчатки, витаминов, белка и железа. Они богаты минералами и витаминами, в том числе А, В1, В6, С, Е, К. Клетчатка ягоды скрывает в себе калий, железо, фосфор, магний и, конечно же, бета-каротин, о чем говорит оранжевый цвет готовой тыквы", - рассказывает о пользе тыквы фармацевт Лайла Залите. "Все это мощные антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободных радикалов".
Вот почему нам следует включать больше этих ягод в свой рацион.
1. Содержит витамины, повышающие иммунитет!
Тыква содержит много бета-каротина - каротиноида, который в организме человека превращается в витамин А. Исследования показывают, что витамин А может укрепить иммунную систему и помочь в борьбе с инфекциями. Витамин А важен для здоровья кожи, зрения, костей, легких и почек.
Тыква также богата витамином С, который, как было доказано, увеличивает выработку лейкоцитов, помогает иммунным клеткам работать более эффективно и способствует более быстрому заживлению ран. В дополнение к двум упомянутым выше витаминам, тыква также является хорошим источником витамина Е, железа и фолиевой кислоты, которые также помогают иммунной системе.
"Потребление тыквы может помочь справиться с иммунными заболеваниями, снизить частоту заболеваний и ускорить выздоровление от инфекций", - говорит фармацевт Лайла Залите.
2. Высокое содержание антиоксидантов
Тыквы содержат антиоксиданты, такие как альфа-каротин, бета-каротин и бета-криптоксантин. Они могут нейтрализовать свободные радикалы, не давая им повредить клетки. Эти антиоксиданты также защищают кожу от солнечных лучей и снижают риск различных заболеваний.
"Антиоксиданты защищают организм от свободных радикалов - атомов, которые наносят незначительный вред клеткам. Со временем повреждения могут вызвать серьезные заболевания, но антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, не давая им нанести вред клеткам", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Лайла Залите.
3. Плотность питательных веществ и низкое количество калорий способствуют снижению веса
Тыква считается продуктом, богатым питательными веществами. Это означает, что в ней невероятно мало калорий, несмотря на то, что она богата питательными веществами. Кроме того, тыква является хорошим источником клетчатки, которая помогает подавить аппетит.
"Клетчатка может помочь вам почувствовать сытость, снизить аппетит, стимулировать дефекацию, снизить уровень сахара и холестерина в крови и улучшить всасывание минералов в кишечнике, и все это полезно для контроля веса. Вы определенно можете добавить тыкву в здоровый и сбалансированный рацион", - советует Лайла Залите.
В 100 граммах тыквы в среднем всего 24 килокалории и около 90% - это вода.
"Проще говоря, тыква - это продукт, способствующий снижению веса, потому что вы можете потреблять ее больше, чем другие источники углеводов, такие как рис и картофель, и при этом получать меньше калорий", - заключает Лайла Залите.
Кстати, знаете ли вы, что семена тыквы безопасны для употребления в пищу и являются отличным источником клетчатки? Семена тыквы богаты маслом, белком, витамином Е, а также содержат минералы: натрий, фосфор, железо, цинк.
4. Понравится сердцу!
Калий, витамин С и клетчатка в тыкве полезны для сердца. "Тыкву рекомендуется использовать в рамках диеты, полезной для сердца, которая может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Калий, кальций, магний помогают поддерживать хороший сердечный ритм, снижают риск высокого кровяного давления и инсульта", - напоминает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Тыква содержит много антиоксидантов, которые не позволяют "плохому" холестерину прилипать к стенкам сосудов.
Из семян тыквы производят масло, богатое жирными кислотами Омега-6. Тыквенное масло благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. "Это масло выпускается не только в классической форме, но и в капсулах, например вместе с рыбьим жиром", - говорит фармацевт.
5. Содержит соединения, способствующие здоровью кожи
Тыква - это пищевой продукт, богатый питательными веществами, которые приносят пользу здоровью кожи и увлажняют ее.
Каротиноиды, такие как бета-каротин, могут действовать как естественный солнцезащитный крем, уменьшая воспаление кожи, а альфа-каротин тыквы может помочь замедлить процесс старения.
Тыквы содержат лютеин, зеаксантин, витамин Е и многие другие антиоксиданты, которые также улучшают защиту кожи от ультрафиолетовых лучей.
Тыква также богата витамином С, который необходим для здоровья кожи. "Этот витамин нужен нам для производства коллагена - белка, который сохраняет кожу сильной и здоровой", - говорит Лайла Залите.
Полезно ли есть тыкву каждый день?
"Вы можете есть тыкву каждый день, если она вам нравится. Однако, если у вас проблемы с почками или вы принимаете препараты, влияющие на почки, вам лучше сначала проконсультироваться с врачом", - отвечает фармацевт.
Когда лучше всего есть тыкву?
"Тыквы можно есть в любое время суток - на завтрак, обед, ужин, десерт или поздний завтрак. Свежие тыквы собирают осенью, а консервированные тыквы можно найти в продуктовых магазинах круглый год", - отвечает эксперт.
Почему тыква - суперпродукт?
"Тыква - это суперпродукт, потому что она содержит много питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма, в том числе клетчатку, каротиноиды, калий, витамины А, Е и С, жирные кислоты омега-3, цинк, селен, железо, магний и бета-каротин", - резюмирует фармацевт.
Статья написана совместно с Apotheka.
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