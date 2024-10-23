Осенняя королева - тыква! Для вашего здоровья и красоты

Тыква содержит много антиоксидантов, которые не позволяют "плохому" холестерину прилипать к стенкам сосудов.

Из семян тыквы производят масло, богатое жирными кислотами Омега-6. Тыквенное масло благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. "Это масло выпускается не только в классической форме, но и в капсулах, например вместе с рыбьим жиром", - говорит фармацевт.

Тыква - это пищевой продукт, богатый питательными веществами, которые приносят пользу здоровью кожи и увлажняют ее.

Каротиноиды, такие как бета-каротин, могут действовать как естественный солнцезащитный крем, уменьшая воспаление кожи, а альфа-каротин тыквы может помочь замедлить процесс старения.

Тыквы содержат лютеин, зеаксантин, витамин Е и многие другие антиоксиданты, которые также улучшают защиту кожи от ультрафиолетовых лучей.

Тыква также богата витамином С, который необходим для здоровья кожи. "Этот витамин нужен нам для производства коллагена - белка, который сохраняет кожу сильной и здоровой", - говорит Лайла Залите.

Полезно ли есть тыкву каждый день?

"Вы можете есть тыкву каждый день, если она вам нравится. Однако, если у вас проблемы с почками или вы принимаете препараты, влияющие на почки, вам лучше сначала проконсультироваться с врачом", - отвечает фармацевт.

Когда лучше всего есть тыкву?

"Тыквы можно есть в любое время суток - на завтрак, обед, ужин, десерт или поздний завтрак. Свежие тыквы собирают осенью, а консервированные тыквы можно найти в продуктовых магазинах круглый год", - отвечает эксперт.

Почему тыква - суперпродукт?

"Тыква - это суперпродукт, потому что она содержит много питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма, в том числе клетчатку, каротиноиды, калий, витамины А, Е и С, жирные кислоты омега-3, цинк, селен, железо, магний и бета-каротин", - резюмирует фармацевт.