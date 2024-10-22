В субботу, 19 октября, несколько тысяч поклонников и любителей музыки отправились в Лиепайский олимпийский центр, чтобы насладиться большим концертом певицы Айи Андреевой, ознаменовавшим 20-летие карьеры исполнительницы на сцене.
ФОТО ⟩ В Лиепае с размахом прошёл большой концерт Айи Андреевой
Во время большого концерта к Айе Андреевой на сцене присоединился не только симфонический оркестр Baltic Groove Orchestra под руководством Яниса Ивушканса, но и многие любимые в Латвии приглашенные артисты.
Программу концертного вечера открыла певица Kato, а продолжила вечер молодая артистка Emilija, выступившая вместе со своей аккомпанирующей группой. Сама Айя Андреева вышла на сцену в сопровождении своей ритм-группы и симфонического оркестра Baltic Groove Orchestra, чтобы в течение следующих трех часов радовать публику не только впечатляющим музыкальным, но и световым шоу.
За свою 20-летнюю карьеру певица сотрудничала с несколькими популярными в Латвии и любимыми публикой музыкантами, которые поздравляли Айю Андрееву, когда она выходила на сцену в качестве специальных гостей концерта. В различных композициях к Айе на сцене присоединились Ольга Раецка, ansis, Улдис Мархилевич, Харийс Зариньш, Агнесе Раковска и Кристине Паже, Горан Гора, Янис Айшпурс, Карлис Лацис, а также ZeBrene. В кульминационный момент, во время исполнения хита Tu un es, к артистке на сцене присоединились все вышеперечисленные артисты.
"Нам потребовался год, чтобы воплотить мечту в реальность - от идеи, шаг за шагом понимая, что можно реализовать из задуманного, пока все куски работы не слились воедино.
Этот концерт был незабываемым и навсегда останется частью меня. Прямо сейчас я полна эмоций - я одновременно немного растеряна, приятно уставшая, бесконечно благодарная своей команде и испытываю чувство истинного счастья за невероятно большую любовь и добрые слова, которые я получила от своих зрителей.
Я по-настоящему счастливый человек! И такое ощущение, что это только начало!", - сказала Айя Андреева.
Всего в концерте приняли участие более 40 музыкантов. Айя исполняла песни, написанные на разных этапах её жизни. В ходе концерта прозвучали не только песни из вышедшего весной альбома Tagadne, но и лучшие хиты из восьми альбомов Айи Андреевой, выпущенных за время ее карьеры, таких как Tu un es, Es iešu tālāk, Laime šī, Blēņas и многие другие.
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