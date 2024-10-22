ФОТО В Лиепае с размахом прошёл большой концерт Айи Андреевой

"Нам потребовался год, чтобы воплотить мечту в реальность - от идеи, шаг за шагом понимая, что можно реализовать из задуманного, пока все куски работы не слились воедино.

Этот концерт был незабываемым и навсегда останется частью меня. Прямо сейчас я полна эмоций - я одновременно немного растеряна, приятно уставшая, бесконечно благодарная своей команде и испытываю чувство истинного счастья за невероятно большую любовь и добрые слова, которые я получила от своих зрителей.

Я по-настоящему счастливый человек! И такое ощущение, что это только начало!", - сказала Айя Андреева.

Всего в концерте приняли участие более 40 музыкантов. Айя исполняла песни, написанные на разных этапах её жизни. В ходе концерта прозвучали не только песни из вышедшего весной альбома Tagadne, но и лучшие хиты из восьми альбомов Айи Андреевой, выпущенных за время ее карьеры, таких как Tu un es, Es iešu tālāk, Laime šī, Blēņas и многие другие.

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