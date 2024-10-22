Раз в год госучреждения должны будут отправлять в Национальные вооруженные силы (НВС) информацию о сотрудниках, не подлежащих мобилизации, сообщает агентство LETA.
Госструктуры должны будут передавать НВС информацию о персонале, не подлежащем мобилизации
Во вторник правительство утвердило порядок применения исключений из призыва граждан на военную службу, мобилизации населения в формирования гражданской обороны и на мероприятия по гражданской обороне, а также порядок информирования отдела учета резерва НВС о лицах, не подлежащих мобилизации.
Исключение из призыва граждан на военную службу, мобилизации населения в формирования гражданской обороны и на мероприятия по гражданской обороне, мобилизации земессаргов и введения режима повышенной готовности может быть применено к лицам, привлекаемым к выполнению функций государственных и муниципальных структур, а также к государственным и частным юридическим лицам.
Принятый правительством порядок предусматривает, что что государственные и муниципальные структуры, а также государственные и частные юридические лица, выполняющие критически важные функции, определяют минимальный штат сотрудников для выполнения критически важных функций путем выделения конкретных должностей.
Закон предусматривает, что исключения распространяются на президента Латвии и должностных лиц канцелярии президента, депутатов Сейма, генерального секретаря администрации Сейма и должностных лиц, назначенных президиумом Сейма, членов Европарламента, членов Кабинета министров и директора госканцелярии, госсекретарей министерств, генерального директора Службы госдоходов, управляющего казначейством, омбудсмена, президента Банка Латвии, вице-президентов и членов Совета.
Кроме того, исключения распространяются на Госконтролера и членов совета Госконтроля, председателя Национального совета по электронным СМИ, заместителя председателя и членов совета, председателя и членов совета Комиссии по регулированию общественных услуг, а также судьи Конституционного суда.
Исключение составляют также судьи окружных судов, судьи районных судов и сотрудники Управления тюрем, судьи Верховного суда, генеральный прокурор и прокуроры, состоящие на военной службе, а также адвокаты, состоящие на военной службе.
Исключение сделано также для сотрудников органов внутренних дел, дипломатической службы, муниципальных депутатов, исполнительных директоров самоуправлений, сотрудников муниципальной полиции, сотрудников портовой полиции и сотрудников KNAB.
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