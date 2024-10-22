Госструктуры должны будут передавать НВС информацию о персонале, не подлежащем мобилизации

Во вторник правительство утвердило порядок применения исключений из призыва граждан на военную службу, мобилизации населения в формирования гражданской обороны и на мероприятия по гражданской обороне, а также порядок информирования отдела учета резерва НВС о лицах, не подлежащих мобилизации.

Исключение из призыва граждан на военную службу, мобилизации населения в формирования гражданской обороны и на мероприятия по гражданской обороне, мобилизации земессаргов и введения режима повышенной готовности может быть применено к лицам, привлекаемым к выполнению функций государственных и муниципальных структур, а также к государственным и частным юридическим лицам.

Принятый правительством порядок предусматривает, что что государственные и муниципальные структуры, а также государственные и частные юридические лица, выполняющие критически важные функции, определяют минимальный штат сотрудников для выполнения критически важных функций путем выделения конкретных должностей.