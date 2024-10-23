В Беларуси в январе проведут первые со времен протестов президентские "выборы"

Александр Лукашенко находится во главе Беларуси с 1994 года.

Его режим фактически ликвидировал любую оппозицию и независимые СМИ, а в 2022 году отдал территорию страны российским войскам в качестве плацдарма вторжения в Украину.

В заявлении избирательной комиссии говорится, что дата выборов якобы была утверждена парламентом.

После подтасовки результатов предыдущих выборов, когда победителем в очередной раз объявили Лукашенко, в 2020 году всю страну охватили массовые протесты.

Их жестоко подавляли. Тысячи людей были задержаны или вынуждены бежать из Беларуси.

Несмотря на то, что до выборов осталось три месяца, пока Лукашенко остается единственным кандидатом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!