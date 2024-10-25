Быть Артуром Смольяниновым! Актёр приглашает всех на свой день рождения

Приглашаем всех неравнодушных к Артуру и его творчеству, да и просто всех любителей хорошей музыки и глубоких текстов, провести этот пятничный вечер в Oratorio с cheLovek’om и его друзьями, отметить день рождения, подвести черту, перевернуть страницу и вместе с группой открыть новую главу в "книги жизни" будущей легенды рок-н-ролла.

Продюсер и импресарио Екатерина Ланская говорит, что для неё творческий акт в день рождения - это как перерождение. Это знаковое событие не только для именинника, но и для каждого, кто соприкасается с ним. Новорожденный исследует идентичность, реальность и поиски смысла жизни и все находящиеся рядом, оказываются в этой внутренней лаборатории героя. И публика в зале уже не просто зрители, а персонажи, как персонаж Крейга Шварца и его опыт с "переселением" в сознание Джона Малковича. Зритель узнает, что значит быть самим собой.

"В музыкальной программе "Внутри" много идей, но главная из них заключается в том, что твои проблемы не исчезнут, если ты станешь кем-то другим. Даже если этот кто-то другой - богатый, знаменитый актер, проблемы твоей настоящей жизни и личности все равно останутся в той или иной форме. Выход? Оставаться собой и не стесняться брать ответственность за свои поступки! Что и делает Артур. Не смотря на все новые реалии остаётся верен себе и своему творчеству", - говорит Екатерина Ланская.

Екатерина Ланская и Артур Смольянинов Фото: Мила Ковалёва

Когда? 1 ноября в 19:00 (вход с 18:00);

1 ноября в 19:00 (вход с 18:00); Где? Рига, музыкально-драматическое пространство OratoriО (Sporta 2).

Билеты можно приобрести здесь, а также на сайте Biļešu Serviss.

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