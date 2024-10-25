1 ноября в знаменитом рижском театре Oratorio Резии Калныни и Айнарса Рубикиса состоится концерт в честь Дня Рождения Артура Смольянинова, знаменитого актёра, музыканта, и, главное, Человека с большой буквы!
Быть Артуром Смольяниновым! Актёр приглашает всех на свой день рождения
В апреле 2022 года в интервью Катерине Гордеевой Смольянинов открыто выступил против преступной путинской войны, за что был подвергнут российской властью поражению в правах и запрету на профессию, а также признан "иноагентом", "террористом и экстремистом". В общем, как сам он шутит, стал "полным кавалером "ордена" нормального человека".
В сентябре 2022-го актёр покинул Россию "скорее всего, навсегда", и перебрался к нам в Ригу.
"Мне очень нравится здесь. Это "мой" город. Ритм жизни, климат, архитектура, много воды и ветра… Меня приняли здесь с такой любовью, с таким теплом и заботой, что я совсем не чувствую себя здесь "чужаком".
Так много абсолютно незнакомых людей стремились мне помочь и помогли совершенно бескорыстно и безоглядно, что наверное даже дома в лучшие времена я не чувствовал себя так хорошо и спокойно, как здесь.
Воистину, что посеешь - то и пожнёшь. Из чувства благодарности и уважения к стране и людям, которые меня так приняли и подарили возможность начать жизнь с нуля - я учу латышский язык, постепенно погружаюсь в историю, культуру и современное латышскоязычное общество. Я ещё в самом начале пути, но чем дальше - тем интереснее и глубже, тем больше мне нравится и я начинаю испытывать по-настоящему сильные и тёплые чувства к Латвии и латвийцам", - говорит Смольянинов.
С 2020 года, помимо актёрской профессии, Артур стал заниматься музыкой и сочинять песни на собственные стихи (вернулся к увлечению юности). В России он собрал группу "СМОЛА", успел записать с ней очень хороший полноформатный альбом "Пыль", и уже был готов ехать с ним в промо-тур, но война, как и миллионам других людей, поломала все планы.
После переезда в Ригу Смольянинов решил не сворачивать с выбранного творческого пути, и за первый год новой жизни собрал здесь группу из латвийских музыкантов и назвал её cheLovek. В ноябре 23-го у группы вышел первый ЕР-альбом "4", в декабре был сыгран первый большой концерт в клубе First, собравший полный зал, а 24 февраля 2024-го, во вторую годовщину войны, у группы вышел и первый клип на песню "Эльсинор". Начало было положено более чем впечатляющее.
Спустя два года новой жизни, в свой 41-й день рождения, Артур и его, без преувеличения, выдающиеся музыканты (Эвалд Лазаревич, Янис Рунгис, Кришьянис Бремшс, Стас Юдин), подведут итоги своим первым шагами на этом коротком, но уже очень ярком, творческом и человеческом пути ламповым, акустическим, "домашним" концертом и премьерой добрейшего согревающего клипа на песню "Бред" (бесспорно, входящую в топ-5 песен года на русском языке).
Видео: Приглашение Артура Смольянинова на свой концерт
Впереди у группы новый этап на пути к вершине музыкального Олимпа, до которой она, безо всякого сомнения, очень скоро доберётся: запись первого полноформатного альбома на 12 песен, съёмки новых клипов, первые "взрослые" гастроли…
Приглашаем всех неравнодушных к Артуру и его творчеству, да и просто всех любителей хорошей музыки и глубоких текстов, провести этот пятничный вечер в Oratorio с cheLovek’om и его друзьями, отметить день рождения, подвести черту, перевернуть страницу и вместе с группой открыть новую главу в "книги жизни" будущей легенды рок-н-ролла.
Продюсер и импресарио Екатерина Ланская говорит, что для неё творческий акт в день рождения - это как перерождение. Это знаковое событие не только для именинника, но и для каждого, кто соприкасается с ним. Новорожденный исследует идентичность, реальность и поиски смысла жизни и все находящиеся рядом, оказываются в этой внутренней лаборатории героя. И публика в зале уже не просто зрители, а персонажи, как персонаж Крейга Шварца и его опыт с "переселением" в сознание Джона Малковича. Зритель узнает, что значит быть самим собой.
"В музыкальной программе "Внутри" много идей, но главная из них заключается в том, что твои проблемы не исчезнут, если ты станешь кем-то другим. Даже если этот кто-то другой - богатый, знаменитый актер, проблемы твоей настоящей жизни и личности все равно останутся в той или иной форме. Выход? Оставаться собой и не стесняться брать ответственность за свои поступки! Что и делает Артур. Не смотря на все новые реалии остаётся верен себе и своему творчеству", - говорит Екатерина Ланская.
- Когда? 1 ноября в 19:00 (вход с 18:00);
- Где? Рига, музыкально-драматическое пространство OratoriО (Sporta 2).
Билеты можно приобрести здесь, а также на сайте Biļešu Serviss.
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