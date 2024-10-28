Несмотря на обширные санкции Евросоюза против России, Москва по-прежнему находит возможности обойти их, признал в разговоре с TVNET+ особый посол ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан. Несмотря на то, что он утверждает, что мероприятия союза удачно увеличили расходы и усложнили доступ к важным военным технологиям, они не полностью ограничили возможность России финансировать войну. TVNET+ поинтересовался у О'Салливана, что нужно делать, чтобы этого добиться, а также узнал, какие неожиданные последствия вызвали санкции, какими были достижения Латвии и какие факторы задерживают принятие решений.

Когда в публичном пространстве обсуждают политику санкцией ЕС, обычно упоминают роль политиков, стран или учреждений. И, хотя это неоспоримо, зачастую большее влияние оказывают те, чьи имена практически не всплывают в подобных дискуссиях.

Дэвида О'Салливана можно отнести ко второй категории. Дипломат, который был послом ЕС в США, в 2023 году стал особым послом по вопросам санкций. В данный момент его главный приоритет - обеспечить исполнение санкций Евросоюза против России. Это предусматривает согласование ограничений с глобальными партнерами, глубокое понимание международной торговли и сложных нормативных регулирований, включая уровень стран-участниц.

Это делает О'Салливана одним из важнейших людей во внешней политике ЕС и, возможно, важнейшим именно в вопросе санкций. Соответственно, если нужно узнать, какие ограничения Евросоюз планирует ввести или почему те, которые уже есть, не столь эффективны, он - тот специалист, к которому стоит обратиться.