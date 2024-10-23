Двухлетний тюремный срок для легкоатлета Вишкерса вступил в силу

Согласно обвинению, 5 октября 2022 года Вишкерс предложил взятку в размере 30 тысяч евро депутату муниципального совета Адажского края. Он хотел добиться, чтобы депутат на заседании, где выбирали нового председателя думы самоуправления, проголосовал за кандидатуру конкретного депутата.

Кроме того, депутату было сказано, что ему также будет предоставлена ​​выгодная должность в думе самоуправления Адажского края.

Вишкерс полностью отрицал свою вину. На суде он заявлял, что уголовное дело могло быть возбуждено, чтобы лишить его возможности участвовать в конкурсе на должность руководителя спортивного центра в Адажи.

Розитис - директор спортивного центра. Как утверждает Вишкерс, у них состоялся разговор, в ходе которого он заявил, что в некоторых вопросах действовал бы по-другому, если бы руководил спортивным центром, а также, что он обдумывает идею претендовать на должность директора спортивного центра.

Вишкерс заявил в суде, что во время разговора не знал, что Розитис является депутатом Адажской краевой думы, и что он не предлагал ему никаких денег.

Председатель Адажской краевой думы сменился в конце 2022 года после выборов в Сейм, в результате которых Марис Спринджукс несколько лет возглавлявший край, прошел в парламент.

Новым председателем краевой думы была избрана его заместитель Карина Микельсоне.

Несмотря на обвинение Вишкерса, прокуратура заявила, что в ходе расследования уголовного дела не было получено информации о том, что на голосовании по выборам председателя краевого совета было оказано незаконное влияние, поэтому есть нет оснований сомневаться в его законности.

В 2019 году Вишкерс установил второй результат в полумарафоне в истории латвийской легкой атлетики. Он был чемпионом Латвии на дистанциях 3000 и 5000 метров на стадионе. В 2019 году он представлял Латвию на чемпионате мира по легкой атлетике в Дании.

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