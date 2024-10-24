В Риге состоится парламентский саммит Крымской платформы

Цель мероприятия - подчеркнуть глобальные последствия российской агрессии и продолжить проливать международный свет на преступления, совершенные агрессором.

Проведение парламентского саммита Крымской платформы в Риге является частью всесторонней поддержки Украины со стороны Латвии и вкладом в укрепление основанного на правилах международного порядка.

Саммит организован Сеймом в тесном сотрудничестве с украинским парламентом, Верховной Радой, и в нем примут участие делегации примерно 50 стран.

На саммите также ожидаются делегации международных организаций, таких как Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея НАТО и других.

Саммит откроют спикер Сейма Дайга Миериня и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам дистанционно. Со вступительным словом выступят также премьер-министр Эвика Силиня, министр иностранных дел Байба Браже и первый заместитель председателя Народного меджлиса крымских татар Нариман Джелял.

В рамках саммита состоится экспертная дискуссия об ответственности России и влиянии войны на европейскую безопасность.

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