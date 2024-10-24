"Это будет эскалация". Лукашенко не верит, что солдат из КНДР отправили воевать в Украину

Этот комментарий отражает степень влияния Кремля в соседней Беларуси.

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Другой пример: Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси.

«Готов ли Путин использовать это оружие в Украине?» — спрашиваю я.

«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси», — говорит мне Лукашенко.

«Вы готовы разрешить использовать ядерное оружие?»

«Абсолютно готов, в противном случае зачем это оружие? Если — и я об этом уже говорил — хоть один сапог [иностранного солдата] переступит границу Беларуси. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы вы знали, на Украину в том числе».

«Переживем без вас»

Лукашенко и Розенберг Фото: BBC

По оценкам правозащитных организаций, в настоящее время в Беларуси насчитывается 1300 политзаключенных.

Александр Лукашенко ранее говорил мне, что их нет.

Но сегодня в разговоре со мной он (возможно, непреднамеренно) произнес слово «политзаключенный», говоря о небольшом числе освобожденных из тюрем в последние месяцы.

Некоторые комментаторы интерпретировали их освобождение как послание Лукашенко Западу о том, что он стремится к улучшению отношений.

Сам он это отрицает.

«Мы выпустили политзаключенных по гуманитарным соображениям, — говорит он. — Это, в основном, взрослые, очень взрослые люди, и больные, с какими-то болезнями. Вот и все».

«И никакой это не шаг к улучшению отношений с вами. Не хотите вы с нами отношений — и не надо. Мы переживем и без вас».