Чт, 24.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Издание назвало страны НАТО, которые не поддерживают приглашение Украины в альянс (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО Фото: AP/Scanpix

Семь стран НАТО возражают против идеи пригласить Украину присоединиться к альянсу. Среди них Венгрия и Словакия, премьер-министры которых Виктор Орбан и Роберт Фицо сделали ряд дружественных Кремлю заявлений, и страны, выразившие поддержку Украине в ее войне против России, сообщает издание Politico.

Издание со ссылкой на источники в Вашингтоне пишет, что Германия и США - крупнейшие страны-участницы НАТО, которые не спешат реагировать на призыв Зеленского немедленно пригласить Украину в НАТО. Лидеры этих стран боятся оказаться вовлеченными в войну против Украины.

Далее следуют Венгрия и Словакия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал финансирование ЕС, предусмотренное для поставок вооружения Украине.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо в начале октября предупредил, что присоединение Украины к НАТО "будет хорошим основанием для Третьей мировой войны" и пообещал, что "никогда это не поддержит".

Должностное лицо НАТО сообщило изданию, что против приглашения Украины в НАТО возражают также Бельгия, Словения и Испания, которые "прячутся за США и Германией".

Другой источник указывает, что эти страны "идею призыва поддерживают абстрактно, но, как только она может быть реализована", они будут больше возражать против нее. Они мнение расходится, например, со странами Балтии и Польшей, которые в большей степени поддерживают членство Украины в НАТО.

В то же время опрошенные Politico чиновники отметили, что ни США, ни Германия не исключают возможного присоединения Украины к альянcу. Администрация президента США Джо Байдена уже некоторое время назад сказала, что присоединение Украины к НАТО произойдет после окончания войны, однако точный временной график не установлен.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх