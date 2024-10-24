Издание со ссылкой на источники в Вашингтоне пишет, что Германия и США - крупнейшие страны-участницы НАТО, которые не спешат реагировать на призыв Зеленского немедленно пригласить Украину в НАТО. Лидеры этих стран боятся оказаться вовлеченными в войну против Украины.

Далее следуют Венгрия и Словакия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал финансирование ЕС, предусмотренное для поставок вооружения Украине.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо в начале октября предупредил, что присоединение Украины к НАТО "будет хорошим основанием для Третьей мировой войны" и пообещал, что "никогда это не поддержит".

Должностное лицо НАТО сообщило изданию, что против приглашения Украины в НАТО возражают также Бельгия, Словения и Испания, которые "прячутся за США и Германией".

Другой источник указывает, что эти страны "идею призыва поддерживают абстрактно, но, как только она может быть реализована", они будут больше возражать против нее. Они мнение расходится, например, со странами Балтии и Польшей, которые в большей степени поддерживают членство Украины в НАТО.

В то же время опрошенные Politico чиновники отметили, что ни США, ни Германия не исключают возможного присоединения Украины к альянcу. Администрация президента США Джо Байдена уже некоторое время назад сказала, что присоединение Украины к НАТО произойдет после окончания войны, однако точный временной график не установлен.

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