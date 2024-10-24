Сеул назвал солдат КНДР в России "наемным пушечным мясом"

"Это стало бы демонстрацией беспрецедентного уровня прямого военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое повлечет за собой последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона", - отметил советник Белого дома. Он также подчеркнул, что сотрудничество России с северокорейскими военными "нарушает множество резолюций Совбеза ООН".

Позиция Кремля и Пхеньяна

В Кремле информацию об отправке военных из КНДР для участия в войне против Украины называли противоречивой.

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверно, так к ней и надо относиться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 21 октября.

Северная Корея в свою очередь в тот же день опровергла сообщения об отправке своих солдат в Россию для участия в войне против Украины, назвав такую информацию "необоснованными слухами". Выдвинутые Южной Кореей обвинения имеют целью "подорвать репутацию КНДР и легитимные и дружеские отношения между двумя суверенным государствами", - заявил постпред Северной Кореи Ким Сон на заседании рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР

Между тем Госдума 24 октября ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Как отмечет "Интерфакс", договор между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года " в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений".

"Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый - союзнический уровень. Это база для расширения сотрудничества во всех сферах взаимодействия и фундамент для всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела", - заявил председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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