Больничная еда всегда была спорной темой. Пациент Латвийского онкологического центра опубликовал в соцсети Х пост о больничном обеде, который вряд ли способствует выздоровлению.
23 октября пациент поделился в соцсети Х публикацией, в которой описал получаемую еду, а также опубликовал фотографию.
"Я не могу описать словами то, что мне только что принесли на обед. Я не знаю, что это. Наверное, прошлый ужин. Не хочу показаться высокомерным или самодовольным, но это несъедобно! Оно воняет. Это неуважение по отношению к используемым продуктам!" - поделится своими впечатлениями пациент Онкологического центра.
Многие пользователи прокомментировали эту запись. Судя по сообщениям, это не первый случай, когда пациентам подают некачественную пищу.
"Гайлезерс? Вам нужно немедленно поговорить с друзьями, родственниками или партнером о том, чтобы принести еду из дома, иначе будет сложно. Эта еда точно не поможет вам выздороветь…"
"Правда, еда не выдерживает никакой критики, запах просто ужасный. Учитывая, что и так плохо, а тут еще надо поднимать лейкоциты и после химиотерапии хочется есть как зверь. Я спустился вниз, чтобы поесть".
"Такая же ужасная еда у меня была в прошлом мае, когда я была в инфекционном отделении Восточной больницы. Рис сочился водой, картофель был жестким, супы были похожи на водянистый бульон без вкуса и ингредиентов. Не говоря уже о таких блюдах, как ваше, когда ты понятия не имеешь, что это такое и съедобно ли оно".
Многие были возмущены увиденным.
"Просто от картинки аппетит пропадает, не дай бог увидеть такое вживую... Грустно, что такое можно получить в государственной больнице".
"Сейму просто необходима такая кафе/столовая. Это был бы вполне хороший вариант - госслужащие знакомились бы с едой, которую получают их работодатели, придя в онкологический центр".
Однако среди комментаторов есть и те, кто считает, что во время пребывания в больнице их кормили действительно хорошо.
Один комментатор написал: "Там не всегда такая трагическая еда. Меня больше беспокоят большие объемы пищи, которые выбрасываются - потому что больные не едят столько, не любят определенные продукты и т. д. В старые времена в палату приносили кастрюли и давали каждому столько, сколько он хотел".
Опыт другого пациента: "Похоже, поставщик сменился, потому что несколько лет назад такого не было. Раньше можно было получить даже вегетарианское питание. Я бы тоже не рискнул это пробовать".
Жаловались ли на обед 23 октября и другие пациенты Латвийского онкологического центра и почему несколько бывших пациентов так плохо отозвались о питании в больнице?
Портал Apollo.lv обратился за комментарием к ответственным представителям Рижской Восточной клинической университетской больницы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!