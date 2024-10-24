Многие были возмущены увиденным.

"Просто от картинки аппетит пропадает, не дай бог увидеть такое вживую... Грустно, что такое можно получить в государственной больнице".

"Сейму просто необходима такая кафе/столовая. Это был бы вполне хороший вариант - госслужащие знакомились бы с едой, которую получают их работодатели, придя в онкологический центр".

Однако среди комментаторов есть и те, кто считает, что во время пребывания в больнице их кормили действительно хорошо.

Один комментатор написал: "Там не всегда такая трагическая еда. Меня больше беспокоят большие объемы пищи, которые выбрасываются - потому что больные не едят столько, не любят определенные продукты и т. д. В старые времена в палату приносили кастрюли и давали каждому столько, сколько он хотел".

Опыт другого пациента: "Похоже, поставщик сменился, потому что несколько лет назад такого не было. Раньше можно было получить даже вегетарианское питание. Я бы тоже не рискнул это пробовать".

Жаловались ли на обед 23 октября и другие пациенты Латвийского онкологического центра и почему несколько бывших пациентов так плохо отозвались о питании в больнице?

Портал Apollo.lv обратился за комментарием к ответственным представителям Рижской Восточной клинической университетской больницы.

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