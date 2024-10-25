ЕСПЧ отклонил иск против Латвии по поводу тянувшихся почти 30 лет судебных разбирательств

За эти годы было рассмотрено уголовное дело в отношении троих фигурантов и вынесен обвинительный приговор.

В 2008 году дело было приостановлено, поскольку Синицын был объявлен в розыск, а примерно через два года от полиции поступила информация, что он находится в Нидерландах и его просят объявить в международный розыск и получить европейский ордер на арест.

В 2014 году Генеральная прокуратура приняла решение не принимать решение о европейском аресте Синицына, поскольку экстрадиция является непропорциональной. В 2015 году полиция объявила, что розыск Синицына прекращен, поскольку он арестован.

В 2015 году суд Видземского предместья Риги выделил уголовный процесс против обвиняемого в отдельное производство, а в 2016 году началось фактическое рассмотрение дела по существу. Окончательное решение по делу было принято в 2023 году.

Ранее Синицин рассказывал Латвийскому телевидению (LTV), что после ареста в 1990-х годах его избивали полицейские, и ему удалось провести девять с половиной месяцев в предварительном заключении, будучи еще несовершеннолетним. Синицын не признал себя причастным к преступлению.

Спустя несколько лет он снова был пойман правоохранительными органами за кражу и осужден. Он отбыл наказание и покинул Латвию в 2005 году. Он начал работать за границей и обзавелся семьей. Старое дело о подростковой краже в то время было положено на полку, и оно никого не интересовало. Решение о его аресте было принято в 2006 году без ведома Синицына.

"Я многократно ездил в Латвию, получил водительские права, не знал, что нахожусь в розыске. После этого я пришел менять паспорт и меня арестовали", - пояснил LTV Синицын.

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