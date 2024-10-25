Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы Романа Синицына на нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в части права на судебное разбирательство в разумный срок и на эффективные средства правовой защиты, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
ЕСПЧ отклонил иск против Латвии по поводу тянувшихся почти 30 лет судебных разбирательств
В своей жалобе в ЕСПЧ по делу о краже из магазина в 1994 году полностью оправданный Синицын жаловался на длительность уголовного разбирательства, которое длилось около 29 лет. Он также утверждал, что у него не было эффективных средств правовой защиты.
В своем решении ЕСПЧ указал, что средство правовой защиты, доступное в ходе длительного разбирательства, может считаться эффективным, если оно способно предотвратить предполагаемое нарушение прав лица или предоставить адекватное возмещение в случае, если права лица уже были нарушены. Иными словами, средство правовой защиты является эффективным, если оно может быть использовано для ускорения разбирательства или получения адекватного возмещения.
После вступления в силу приговора суда, оправдавшего Синицына по всем предъявленным ему обвинениям, мужчина, согласно одному из аргументов правительства, мог потребовать возмещения ущерба за затянувшееся уголовное разбирательство на основании Закона о возмещении ущерба в уголовном процессе и административных правонарушениях.
ЕСПЧ пришел к выводу, что примеры судебной практики, приведенные правительством, показывают, что компенсационное средство, предусмотренное 4-й статьей закона, также применимо к искам оправданных лиц в связи с чрезмерной продолжительностью уголовного разбирательства, и что такие иски могут быть удовлетворены.
ЕСПЧ также обратил внимание на постановление Административного районного суда от 30 июня 2020 года по делу №А42022119, в котором, ссылаясь на прецедентное право ЕСПЧ, он обязал государство компенсировать заявителю нематериальный ущерб, причиненный в данном деле, поскольку было нарушено его право на завершение уголовного производства в разумные сроки. Выводы окружного суда были основаны на 4-1 статье Закона о компенсации ущерба.
В свете вышеизложенного суд пришел к выводу, что на момент принятия Рижским региональным судом 8 июня 2023 года окончательного решения по делу Синицына в Латвии существовало эффективное средство правовой защиты в отношении его жалобы на чрезмерную продолжительность уголовного судопроизводства, эффективность и доступность которого подтверждалась практикой Административного регионального суда.
ЕСПЧ пришел к выводу, что у Синицына было эффективное средство правовой защиты, которое он должен был исчерпать, и отклонил его жалобы на предполагаемые нарушения конвенции в Латвии. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, обвинения по уголовному делу были выдвинуты Синицыну 6 июля 1994 года. Суд первой инстанции получил уголовное дело от прокуратуры Центрального района Риги в 2001 году.
Из-за неоднократной неявки подсудимых или участников дела судебные заседания в суде первой инстанции несколько раз переносились, затем разбирательство приостанавливалось и пять раз возобновлялось. Решения суда первой инстанции о приостановлении/возобновлении судебного разбирательства в период с 2004 по 2008 год принимались в среднем один раз в год.
За эти годы было рассмотрено уголовное дело в отношении троих фигурантов и вынесен обвинительный приговор.
В 2008 году дело было приостановлено, поскольку Синицын был объявлен в розыск, а примерно через два года от полиции поступила информация, что он находится в Нидерландах и его просят объявить в международный розыск и получить европейский ордер на арест.
В 2014 году Генеральная прокуратура приняла решение не принимать решение о европейском аресте Синицына, поскольку экстрадиция является непропорциональной. В 2015 году полиция объявила, что розыск Синицына прекращен, поскольку он арестован.
В 2015 году суд Видземского предместья Риги выделил уголовный процесс против обвиняемого в отдельное производство, а в 2016 году началось фактическое рассмотрение дела по существу. Окончательное решение по делу было принято в 2023 году.
Ранее Синицин рассказывал Латвийскому телевидению (LTV), что после ареста в 1990-х годах его избивали полицейские, и ему удалось провести девять с половиной месяцев в предварительном заключении, будучи еще несовершеннолетним. Синицын не признал себя причастным к преступлению.
Спустя несколько лет он снова был пойман правоохранительными органами за кражу и осужден. Он отбыл наказание и покинул Латвию в 2005 году. Он начал работать за границей и обзавелся семьей. Старое дело о подростковой краже в то время было положено на полку, и оно никого не интересовало. Решение о его аресте было принято в 2006 году без ведома Синицына.
"Я многократно ездил в Латвию, получил водительские права, не знал, что нахожусь в розыске. После этого я пришел менять паспорт и меня арестовали", - пояснил LTV Синицын.
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