Американский технологический магнат и миллиардер Илон Маск с конца 2022 года поддерживает контакты с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких должностных лиц в США, Европе и России. Подробности рассказывает украинское издание УНИАН.
Издание: Илон Маск регулярно контактировал с диктатором Путиным
Журналисты узнали, что Маск и Путин "разговаривали о бизнесе, личных вопросах и геополитических вопросах в условиях повышенного давление между Россией и Западом".
Несмотря на то, что Маск публично сообщил, что в 2021 года у него был только один разговор с Путиным, связь с российскими чиновниками продолжалась и в 2022 года, в том числе разговоры с такими должностными лицами Кремля, как первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Детали этой беседы по-прежнему неизвестны.
Такие контакты между Маском и российскими чиновниками, в том числе самим Путиным, вызвали опасения среди должностных лиц США, так как у Маска есть важные договоры с правительством США, в том числе с Пентагоном и NASA, и доступ к чувствительной информации, особенно в связи с посредничеством космического предприятия SpaceX.
Правительство США, похоже, проинформировано о контактах Путина и Маска, однако держит эту информацию в тайне. Несколько должностных лиц Белого дома заявили газете, что не проинформированы про эти разговоры. Эта тема очень деликатна, принимая во внимание участие Маска в кампании кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.
Маск на просьбу предоставить комментарии не ответил. Он назвал это абсурдной критикой, что он стал защитником Путина, и сказал, что его предприятия "сделали больше, чтобы навредить России, чем кто-либо еще".
Человек, знакомый с этими разговорами, сказал, что правительство столкнулось с дилеммой, так как очень зависит от компаний Маска. SpaceX запускает на орбиту важные для национальной безопасности спутники, и это предприятие, на которое полагается NASA, чтобы доставить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно.
"Им это не нравится", - сказал источник, говоря о контактах Маска с Путиным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственной коммуникацией Кремля с Маском был телефонный разговор, во время которого тот обсуждал "космос и современные и будущие технологии". Он утверждает, что ни у Путина, ни у чиновником Кремля нет регулярных разговоров с Маском.
"Разговоры миллиардера с Путиным и чиновниками Кремля подчеркивают его растущую тенденцию за пределами бизнеса и углубиться в геополитику. Он многократно встречался и обсуждал бизнес-вопросы с президентом Аргентины Хавьером Милеем, а также бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару", - указывает The Wall Street Journal.
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