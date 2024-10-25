Издание: Илон Маск регулярно контактировал с диктатором Путиным

Маск на просьбу предоставить комментарии не ответил. Он назвал это абсурдной критикой, что он стал защитником Путина, и сказал, что его предприятия "сделали больше, чтобы навредить России, чем кто-либо еще".

Человек, знакомый с этими разговорами, сказал, что правительство столкнулось с дилеммой, так как очень зависит от компаний Маска. SpaceX запускает на орбиту важные для национальной безопасности спутники, и это предприятие, на которое полагается NASA, чтобы доставить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно.

"Им это не нравится", - сказал источник, говоря о контактах Маска с Путиным.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственной коммуникацией Кремля с Маском был телефонный разговор, во время которого тот обсуждал "космос и современные и будущие технологии". Он утверждает, что ни у Путина, ни у чиновником Кремля нет регулярных разговоров с Маском.

"Разговоры миллиардера с Путиным и чиновниками Кремля подчеркивают его растущую тенденцию за пределами бизнеса и углубиться в геополитику. Он многократно встречался и обсуждал бизнес-вопросы с президентом Аргентины Хавьером Милеем, а также бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару", - указывает The Wall Street Journal.

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