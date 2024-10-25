Фото и видео Ринкевич: Большие планы по сокращению бюрократии не работают

Он отметил, что бюрократия не может и никогда не сможет ограничивать сама себя, потому что она сама себя воспроизводит. Ринкевич упомянул недавний региональный визит, в ходе которого представитель одного из местных самоуправлений предложил президенту создать центр по сокращению бюрократии, на что тот ответил отказом.

"Нравится нам это или нет, но сигнал должен исходить от политического руководства, и он должен последовательно и неукоснительно выполняться. Когда обнаруживаются недостатки, когда выявляются нарушения, есть две классические реакции. Первая - расследование и наказание, что часто оправдано, а вторая - выпуск очередной инструкции или законопроекта", - заявил Ринкевич.

По его мнению, в таких случаях необходимо понять, было ли это ошибкой, отсутствием здравого смысла, и как исправить ситуацию в будущем. Однако президент не стал бы решать проблему бюрократии, строя большие планы и делая заявления.

Ринкевич также отметил, что Конституция предусматривает смену правительства. Это означает, что есть министры, которые работают полный срок, но есть и такие, которые работают всего несколько месяцев. Президент подчеркнул, что частая смена министров с разными политическими целями приводит к тому, что ничто никогда не реализуется полностью. Бюрократическая система, понимая, что это не первый и не последний министр, ничего не делает, что и является началом проблем. Ринкевич считает, что в политике есть большое желание делать хорошие и правильные вещи, но бюрократическая система, начав перемены, понимает, что придет другой министр и все придется менять заново, и это приводит к хаосу.