Большие планы по сокращению бюрократии не работают, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич по окончании Государственного форума конкурентоспособности в пятницу. Он также выразил надежду, что недавно созданный Центр искусственного интеллекта сможет стать учреждением с как можно меньшим количеством бюрократических элементов.
Фото и видео ⟩ Ринкевич: Большие планы по сокращению бюрократии не работают
Он отметил, что бюрократия не может и никогда не сможет ограничивать сама себя, потому что она сама себя воспроизводит. Ринкевич упомянул недавний региональный визит, в ходе которого представитель одного из местных самоуправлений предложил президенту создать центр по сокращению бюрократии, на что тот ответил отказом.
"Нравится нам это или нет, но сигнал должен исходить от политического руководства, и он должен последовательно и неукоснительно выполняться. Когда обнаруживаются недостатки, когда выявляются нарушения, есть две классические реакции. Первая - расследование и наказание, что часто оправдано, а вторая - выпуск очередной инструкции или законопроекта", - заявил Ринкевич.
По его мнению, в таких случаях необходимо понять, было ли это ошибкой, отсутствием здравого смысла, и как исправить ситуацию в будущем. Однако президент не стал бы решать проблему бюрократии, строя большие планы и делая заявления.
Видео: Президент Латвии Эдгар Ринкевичс беседует с Арнисом Саукой на Государственном форуме конкурентоспособности в Рижском замке
Ринкевич также отметил, что Конституция предусматривает смену правительства. Это означает, что есть министры, которые работают полный срок, но есть и такие, которые работают всего несколько месяцев. Президент подчеркнул, что частая смена министров с разными политическими целями приводит к тому, что ничто никогда не реализуется полностью. Бюрократическая система, понимая, что это не первый и не последний министр, ничего не делает, что и является началом проблем. Ринкевич считает, что в политике есть большое желание делать хорошие и правильные вещи, но бюрократическая система, начав перемены, понимает, что придет другой министр и все придется менять заново, и это приводит к хаосу.
"Часто можно увидеть, что есть какие-то пробелы, что никакие решения не реализуются до конца и уже невозможно понять, о чем вообще речь. Это наша общая боль. У нас нет последовательности, нет преемственности ни на одном уровне - ни на политическом, ни на уровне государственной службы. [...] Некоторые считают, что нам нужно перейти к техническим правительствам, президентским формам правления, миноритарной избирательной системе, но это не решит проблему", - заявил Ринкевич.
Ныне создаваемый Центр искусственного интеллекта мог бы стать учреждением с минимальным "бюрократическим подходом", отметил он.
Политик рассказал, что идея создания центра возникла во время дискуссий о безопасности. Ринкевич отметил, что искусственный интеллект - опасный инструмент, с помощью которого можно вмешиваться в избирательные процессы.
"Когда мы начали дискутировать с ответственными учреждениями, в том числе с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, констатировали, что у нас нет ни регулирования, ни экспертов, ни ясности, как с этим делом работать", - сказал президент.
Он поблагодарил Рижский технический университет, Латвийский университет и Рижский университет им. Страдыня, представители которых сели за стол переговоров и стали думать, что сделать для пользы дела, дойдя до вопроса о роли государства.
"Не хотелось бы, чтобы центр искусственного интеллекта стал еще одним государственным учреждением, которое только и сделает, что производит бумаги и отправляет запросы всему миру, спрашивая, что делать с искусственным интеллектом", - подчеркнул Ринкевич.
По словам президента, это может быть центр, в котором будут сосредоточены лучшие силы, сотрудничающие с партнерами в США и Европе, индустрией, различными предприятиями. Он упомянул, что с точки зрения обороны искусственный интеллект сейчас стремительно развивается. Кроме того, его внедрение способствует исследованиям, академической работе и обучению студентов.
"Сама индустрия готова работать над регулированием, понимая всю опасность. [...] Хорошая новость в том, что по крайней мере два министра сейчас почувствовали определенную взаимную конкуренцию и ищут лучшее решение. Еще летом нам не удавалось почти никого расшевелить", - отметил Ринкевич.
Галерея: Государственный форум конкурентоспособности в Рижском замке
Как сообщалось, для реализации проекта Латвийского центра искусственного интеллекта государство планирует учредить общество с определенным делегированием функций госучреждений и привлечь 500 млн евро в течение пяти лет.
Как ранее сообщили представители Министерства экономики, план по созданию центра предполагает привлечение предприятий и университетов мирового уровня для формирования Латвии как самой конкурентоспособной страны в Евросоюзе для развития сферы применения искусственного интеллекта.
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